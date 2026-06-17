山王が続急騰で連日の上場来高値更新。今週に入ってから投資資金の攻勢が加速し一気に水準を切り上げてきた。前日まで２営業日で３０％近い急騰を演じたが、きょうも１０％を超える上げ足で異彩を放っている。 電子機器に使われるコネクターなどの金メッキ加工や精密プレス加工などを展開し、売上高の約３割をフィリピン向けで占める。業績は好調を極めており、ロボット関連案件を中心に需要を伸ばし、営業利益は２５