１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円３６銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。 １６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４３銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日銀の早期追加利上げ観測が後退しているほか、ＮＹダウの続伸などからドル買い・円売りが優勢だった。 この