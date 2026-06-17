ＶＡＬＵＥＮＥＸが４日ぶりに反発している。同社は１６日の取引終了後、経済産業省の政策資料において、同社の俯瞰図が知財・市場分析の活用事例として活用されたと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ＶＮＸはビッグデータの解析ツールを提供している。「第３０回産業構造審議会経済産業政策新機軸部会」の事務局説明資料と、「経済産業政策新機軸部会第５次中間整理（案）」の参考資料集において