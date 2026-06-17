ホシザキは反発。１６日取引終了後、投資ファンドのジャパン・アクティベーション・キャピタル（ＪＡＣ、東京都港区）と企業価値向上に向けた戦略的提携を結ぶと発表した。これに基づき、ＪＡＣがサービスを提供するファンドに対する第三者割当による自己株式処分を行うという。 この自己株式処分を行うため、自社株買いを実施するとあわせて発表した。取得上限は２３２万９１００株（自己株式を除く発行済み株