「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、メディアリンクスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 同社株は５月２６日に年初来高値１１５円をつけたあとは調整を余儀なくされ、足もとでは日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロス。この日は反発しているものの、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が年初来高値