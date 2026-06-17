神話と豊かな自然が息づく山陰地方を走る、JR西日本の大人気観光列車「あめつち」。この夏から冬にかけて、旅の計画を立てたくなる注目の情報が発表されました。2026年7月・8月の夏期間には、NHK朝ドラでも話題沸騰、松江に深い縁のある小泉八雲の「怪談」を車内で体験できる、夏にぴったりなヒヤッとする特別企画を実施。さらに、秋の紅葉やお出かけシーズン、そして冬の味覚（カニなど）の旅行に欠かせない、10月〜12月までの最