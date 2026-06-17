[6.16 W杯I組第1節 イラク 1-4 ノルウェー]W杯デビューのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、初戦でいきなり2得点を記録した。現地時間16日に迎えたグループI第1節でノルウェーはイラクとの一戦を迎えた。先発でW杯デビューを飾ったハーランドは前半29分、DFダビド・メラー・ウォルフェがPA内左が送ったラストパスをファーサイドで押し込み、W杯初ゴールを記録する。39分にイラクに同点に追い付かれたものの、43分に