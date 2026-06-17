【北中米W杯グループリーグ第1節】(ボストン)イラク 1-4(前半1-2)ノルウェー<得点者>[イ]アイメン フセイン(39分)[ノ]アーリング・ハーランド2(29分、43分)、レオ・エスティゴーア(76分)、オウンゴール(90分+6)<警告>[イ]サイード タフシーン(86分)観衆:63,106人