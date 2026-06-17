[6.16 W杯I組第1節 イラク 1-4 ノルウェー]北中米W杯は現地時間16日、I組第1節のイラク代表対ノルウェー代表を行い、ノルウェーが4-1の勝利を収めた。22日に行われる第2節でイラクはフランス、ノルウェーはセネガルと対戦する。10大会ぶり2回目の出場となるイラクと7大会ぶり4回目の出場となるノルウェーによる一戦。FWアーリング・ハーランド、MFマルティン・ウーデゴーアとノルウェーが誇る世界的スターが先発でW杯デビュー