[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](カンザスシティ)※10:00開始<出場メンバー>[アルゼンチン]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 4 ゴンサロ・モンティエルDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 13 クリスティアン・ロメロDF 25 ファクンド・メディナMF 7 ロドリゴ・デ・パウルMF 16 ティアゴ・アルマダMF 20 アレクシス・マック・アリスターMF 24 エンソ・フェルナンデスFW 10 リオネル・メッシFW 22 ラウタロ・マルテ