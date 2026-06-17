玄米食を始めると「毒出し」という言葉を耳にすることがあります。これは医学的に定義された用語ではなく、主に自然食や食事療法の分野で使われる表現です。腸内環境の変化やフィチン酸の働きなど、玄米に含まれる成分との関係から、その概念の実態を整理して解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター