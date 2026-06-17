開催：2026.6.17 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 8 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が17日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するマーリンズの先発投手はタイラー・フィリップスで試合は開始した。 1回裏、4番 アレク・ボーム 3球目を打ってライトへのタイ