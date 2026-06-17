開催：2026.6.17 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 6 - 4 [ロイヤルズ] MLBの試合が17日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 3回裏、9番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒ