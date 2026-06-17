【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一×松坂桃李×仲野太賀が、名曲「上を向いて歩こう」（「SUKIYAKI」）を生んだ“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九を演じる映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』が12月25日に公開。このたび、第6弾キャストとして、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子の出演が明らかとなった。 ■4人が演じるのは「689トリオを突き動かした人々」