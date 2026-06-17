6月14日（日）第10話（最終話）を放送した日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。当記事では、最終話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みます桃子（仁村紗和）に別れを告げ、韓国へ戻って1カ月。ソウルの家で養兄・ヒスン（キム・ドワン）と暮らすミンソク（志尊淳）は、仕事への意欲もリハビリする気力もなくし、“理想のホテルを作る”という夢も見失っていた。一方、ミンソクを失って落ち込む