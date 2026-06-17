THE MUSIC DAY 2026の出演アーティスト、第二弾がついに解禁！総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする！ 豪華アーティストの出演が続々と決定！ 昨年の11月にメジャーデビュー１０周年イヤーに突入し、自身の１９曲がストリーミング再生回数１億回を突破している日本を代表するシンガーソングライタ