Snow Manの渡辺翔太が、きょう17日発売の月刊誌『美ST』（光文社）2026年8月号増刊Special Editionの表紙を飾る。本誌と特別版では長谷川京子が表紙を務め、3パターンで発売される。【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太増刊Special Editionの表紙では、デニムジャケットをまとった渡辺がクールな表情を披露。誌面のカバーストーリーでは「謙虚でいて冷静。今いちばん心を預けたい男・渡辺翔太」を