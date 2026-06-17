プロ野球・東京ヤクルトスワローズの公式Xが17日更新され、2027年3月に茨城県守谷市で開業予定の球団の新ファーム施設の名称とコンセプトが発表された。【写真】行ってみたい！ヤクルト・新ファーム施設投稿では「【新ファーム施設 名称・コンセプト決定】2027年3月に茨城県守谷市で開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトが決定いたしました！」と報告。施設名称は「Swallows Wings Square」、コンセプ