【エビアン＝田島大志】高市首相は１６日夕（日本時間１７日未明）、フランスで開かれている先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の会場で、マクロン仏大統領と約２０分間、会談した。両首脳はホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保に向け、外交努力を重ねていくことで一致した。フランスなど欧州４か国の首脳は同海峡の安全確保に貢献するとした共同声明を出し、首相は声明に加わると表明した。佐藤啓官房副長官によると、日仏