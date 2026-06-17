故・勝新太郎さんの妻で、6月9日に肺炎で亡くなった俳優・中村玉緒さん(86)の告別式が、17日午前9時30分から東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、お笑いタレントの明石家さんまさんや松平健さん、山川豊さんらが参列しました。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。【写真を見る】【 中村玉緒さん 告別式 】通夜に続き 明石家さんまさん参列弔辞は松平健さん バラエティー番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で長らく中村さんと共