2012年に小倉大賞典（G3）優勝のエーシンジーライン（牡、父ジャイアンツコーズウェイ）が14日に死んだ。21歳だった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナル（JAIRS）が17日に報告した。エーシンジーラインは米国生まれの黒鹿毛の牡馬。2012年の小倉大賞典ではデビュー40戦目で待望の重賞タイトルを獲得した。騎乗した川須栄彦騎手もJRA重賞初制覇となった。通算66戦9勝。JAIRSは「2012の小倉大賞典を優勝したエーシ