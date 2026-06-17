（CNN）トランプ米大統領は16日、イランとの合意文書を「数日中に」公表すると明言し、カメラの前で全文を読み上げる可能性に言及した。トランプ氏によれば、現在は「正式な場」での公表の機会をうかがっている状況だという。トランプ氏はフランスで開催中の主要7カ国首脳会議（G7サミット）の合間にアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領と会談した際、「公表する前に正式な場を設けたいが、公表には何の問題もない。素晴ら