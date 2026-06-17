YouTubeチャンネル登録者数184万人をほこるゲーム実況ユーチューバーの牛沢が17日までに同チャンネルを更新。左目の網膜剥離と診断され、手術を受けることを報告した。牛沢はコミュニティ投稿欄で「本日からまた新しい長編の実況を投稿する予定だったんだけど、左眼の視界に違和感があって病院に行ったところ網膜剥離との事だったので手術をする事になりました」と報告。これにともない「一週間ほど投稿を遅らせる事になると思いま