ゆるゆる４コマとしっかり解説で知識が身につく新感覚図鑑シリーズ、「ゆるゆる図鑑」が10月からテレ東系列でテレビアニメ放送決定！ ©Gakken /ゆるゆる図鑑製作委員会 テレビアニメ「ゆるゆる図鑑」 2026年10月～毎週日曜あさ7時から テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送開始！ ■テレビアニメ「ゆるゆる図鑑」について