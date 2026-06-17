Xで警告サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場している日本代表は17日、公式Xで注意喚起を行った。現在開催中のイベントで大人気漫画「ONE PIECE」とのコラボフラッグをプレゼントしているが、「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございます」と警告した。日本代表は11日から28日まで渋谷・MIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで「SAMURAI BLUE 祭」を開催中。その会場で「ONE PIECE×SAMURAI BLUE