大会を配信する「DAZN」が公開サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2のドロー発進となった。大会を配信する「DAZN」が貴重な舞台裏を紹介した。「DAZN」は日本時間17日、日本版公式Xに「森保ジャパンのベースキャンプ施設に潜入！」と題した舞台裏映像を公開した。普段はMLSのナッシュビルSCが使うクラブハウスのようで、「