北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のノルウェーが16日（日本時間17日）、米ボストンでイラクと対戦。ノルウェーのユニホームに、海外ファンの視線が集中した。1998年フランス大会以来、28年ぶりに夢舞台に帰ってきたノルウェー。大注目のFWハーランドが、前半29分に先制ゴールを決めた。ハーランドのプレーだけでなくノルウェーのユニホームにも注目が集まった。赤基調に、白で縁どら