歌姫「ののちゃん」こと村方乃々佳（８）が、推し活ショットを披露した。ののちゃんの保護者・スタッフ管理のインスタグラムが１７日までに更新され、ののちゃんがガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の東京ドームで行われたライブを見に行ったと報告。グッズを身につけ、メンバーの写真入りのうちわを手に満面の笑みを浮かべる姿や、「踊りたくなると思ったらやっぱり」と大きなモニターに映った映像とともにダンスするののちゃ