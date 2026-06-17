Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１７日、Ｊ１横浜ＦＭから期限付き移籍で加入していたＧＫ田川知樹（２３）の移籍期間延長を発表した。期間は７月１日から２０２７年６月３０日の１年間になる。田川はＪ２・Ｊ３百年構想リーグでは全２０試合中、１９試合に出場と、正ＧＫを務めた。２０２４年以来のＪ１復帰を目指すクラブは、絶対戦力と考え、早期から交渉を開始。残留にこぎ着けた。田川はクラブを通じ「２０１６―２７シー