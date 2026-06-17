北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。史上初の6大会連続出場を果たしたFWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めた。2006年のドイツW杯から6大会連続出場を果たした38歳のメッシはこれがアルゼンチン代表として200試合のメモリアルゲームともなった。前半5分に早速ゴールネットを揺らしたが、これはオフサイド