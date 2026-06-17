メッシがアルジェリア戦にスタメン出場アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場を果たした。北中米共催W杯の大会初戦、アルジェリア代表戦でスタメン出場し、ゴールを奪ったかと思われたがオフサイドでノーゴールとなった。メッシは2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たすと、38歳で迎える今大会で6大会連続の出場になった。また、このゲームがアルゼンチン代表として200試合目の出