アルゼンチンとアルジェリアのサポーターが衝突北中米ワールドカップ（W杯）の試合を控えるアルゼンチンサポーターとアルジェリアサポーターが、現地時間6月16日までに米ニューヨークのタイムズスクエアで衝突した。アメリカの日刊紙「ニューヨーク・ポスト」は、当時の状況を「激しい乱闘が勃発した」と伝えている。両チームはミズーリ州のカンザスシティ・スタジアムで対戦する予定となっている。同紙によれば、その大一番を