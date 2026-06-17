歌手兼女優のヘリが、ファンミーティングの衣装をめぐるオンライン上の反応に正面から向き合った。16日、ヘリは自身のSNSに「Night Version」という短いコメントとともに複数の写真を掲載した。ヘリはブラックレザーの衣装とホットパンツを着用し、最近浮上した「腹部ライン論争」を正面突破するかのように、ウエストラインをあらわにし、すらりとしたスタイルを披露した。これに先立ち、ヘリは13日、ソウル・梨花（イファ）女子大