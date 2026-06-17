「ベトナム戦争を象徴する写真」と言えば、何を思い浮かべるだろうか。代表的な写真は次の3点だろう。日本人カメラマン沢田教一が撮影した、川を泳いで渡るベトナム人の母子の姿『安全への逃避』。路上でゲリラ兵の頭を銃で撃つ瞬間『サイゴンでの処刑』。そして、道路を泣き叫びながら走る裸の女の子を捉えた『戦争の恐怖（ナパーム弾の少女）』。いずれもピュリツァー賞に輝いた写真だ。だが、半世紀を経てこの中の1枚に重