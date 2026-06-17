2026年北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグのニュージーランド戦でイラン代表のモハマド・モヘビが見せたゴールパフォーマンスが国際的な波紋を呼んでいる。イラン代表は16日、米カリフォルニア州イングルウッドのロサンゼルス・スタジアムで行われた北中米W杯1次リーグG組第1戦でニュージーランド代表と2−2で引き分けた。モヘビは後半19分に同点ゴールを決めた後、指で拳銃の形を作って観客席に狙いを定めるような動作を見せた