5月24日に東京競馬場で行われたオークス。JRA所属の女性騎手として初のG1制覇を成し遂げたのは、今村聖奈騎手（22）だ。歴史的勝利を掴んだ彼女のジョッキー人生は……。【画像】「大河の分も頑張るからね」今村聖奈が親友の死後にポストした写真今村聖奈騎手（22）◆◆◆JRA所属の女性騎手として初のG1制覇競馬担当記者が言う。「5番人気のジュウリョクピエロはレース終盤まで後方待機で、今村が追い出しにかかったのは最後の