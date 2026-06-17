BTS（防弾少年団）メンバーのJIN（ジン）の兄が番組に登場し、オンライン上で大きな話題を呼んでいる。16日にYouTubeチャンネル「チョン・ジュナハハ」で公開された加平（カピョン）旅行動画では、チョン・ジュナが企画した「ジュナツアー シーズン5」の豪華なラインナップがベールを脱いだ。この日の旅行には、チョンギゴ、シム・ウンジン、イ・ヒジン、J−BLACKら各分野のスターたちが総出演し、注目を集めた。特にこの日の出演