ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とその周辺の権力者たちを厳しく批判してきたロシア出身の反体制派風刺画家、セミヨン・スクレペツキー（44、本名ロベルト・クゾフコフ）さんが、亡命先のポーランドで暗殺された。ポーランドのポルスキエ・ラジオやドイツ紙ツァイトなどによると、スクレペツキーさんは15日午前10時ごろ（現地時間）、ベラルーシ国境から約35キロメートル離れたポーランド東部の都市ビャワポドラスカで銃撃を