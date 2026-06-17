ブームが来ては去り、新しいラーメンが生まれ続けてきたラーメン界。だが、25年間全国を食べ歩いてきたラーメンライター・井手隊長によると、ここへきて「ネタ切れ」が起きていると言う。【画像】ラーメンのプロも絶賛…麺とスープが旨すぎる、デニーズの「隠れ人気メニュー」を見るそんな中で、昔からある“昭和スタイル”のラーメンが若者の人気を集めているのはなぜか。井手隊長の著書『ラーメンビジネス 麺好きから評論家