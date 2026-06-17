近年、映画やドラマの楽しみ方は、単に物語を「観る」ことから、登場人物に自分自身の経験や感情を重ねて「追体験する」ものへと大きく変化しています。視聴者の深い共感を呼ぶヒット作が続々と誕生するなか、現代の“共感ドラマ”の代表格とも言える作品の最終章がディズニープラスに登場します。 ディズニープラス「一流シェフのファミリーレストラン シーズン5」 ©2026 FX Productions, LLC エミー賞®