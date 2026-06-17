〈なぜ若者は「古くさい」中華そばに行列を作るのか…ラーメン界に今起きている“レトロブーム”のカラクリ〉から続く博多豚骨ラーメンといえば、あの独特の熟成臭--いわゆる「クサウマ」こそが魅力という熱狂的なファンは多い。しかし、東京で本場の味が食べられる店は、豚骨人気とは裏腹に「ほんの一握り」だ。【画像】ラーメンのプロも絶賛…麺とスープが旨すぎる、デニーズの「隠れ人気メニュー」を見るなぜ本物の博多豚骨