アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に、イランの復興のために3000億ドル＝およそ48兆円の基金を設立する構想が盛り込まれているとロイター通信が報じました。【映像】イラン・テヘランの街の人らの様子ロイター通信は16日、関係者の話として、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書におよそ48兆円の基金を設立する構想が盛り込まれ、すでに24兆円以上の拠出が成立していると報じました。基金は民間投資の枠組みで、製