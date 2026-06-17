〈「素ラーメン」がブームになったのは“美味しいから”ではない…ラーメン職人たちが直面する「1000円の壁」という地獄〉から続くハンバーグ、パスタ、オムライス--洋食に定評のあるデニーズで「意外なメニュー」が話題を呼んでいる。湯河原の名店・飯田商店の店主が手がけた「珠玉の一杯」だ。【画像】ハンバーグでもパスタでもない…デニーズの「隠れ人気メニュー」を見る全国47都道府県を食べ歩いたラーメンライター・井手