G7の首脳らは、ウクライナのゼレンスキー大統領とも会談し、ウクライナの公正かつ永続的な平和実現のために連携することで一致しました。【映像】ゼレンスキー大統領と会談するG7の首脳らフランスメディアによりますと、会談ではロシアの石油や、天然ガスへの制裁をさらに強化していくことで合意したということです。アメリカのトランプ大統領は、「ロシアは取引に応じるべきだ両国とも膨大な人的被害を受けている」と述べま