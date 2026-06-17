モスクワ市内にウクライナからのドローン攻撃があり、石油施設に被害が出ました。相次ぐ攻撃でロシア国内の石油供給に影響が出始めているとみられています。【映像】ドローン攻撃を受け炎上するモスクワ市内の石油施設モスクワ市当局は16日朝、「防空システムがドローン60機を撃墜した」と発表しました。しかし、その一部がモスクワ南東部の石油精製施設などに着弾し、火災が発生しました。こうした中、ロシアの大手石油会