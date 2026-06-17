南米・ボリビアで抗議活動による道路封鎖が1カ月以上続いていて、その影響で7人が死亡しました。【映像】抗議活動による道路封鎖が続いていてるボリビアの様子首都ラパスなどでは、ロドリゴ・パス大統領の辞任や、経済政策の撤回を求める抗議活動が1カ月以上続いていて、幹線道路を封鎖し警察と衝突するなど激化しています。道路封鎖の影響で多くのトラックが立ち往生し、物流が寸断されました。各地で食料や燃料などの不