〈「一風堂」や「一蘭」は人気なのに…本物の「クサウマ」豚骨ラーメンが東京で流行らない“悲しい理由”〉から続く昨今、「素ラーメンブーム」が話題になっているが、それは必ずしも好んで選ばれているスタイルではない--ラーメンライターの井手隊長はそう指摘する。【画像】ラーメンのプロも絶賛…麺とスープが旨すぎる、デニーズの「隠れ人気メニュー」を見るトッピングを排除したシンプルな一杯が流行ったのは、美味しさの