ロッテは17日、19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）の観戦チケットが完売となったと発表した。今季5度目(?3/27開幕戦、?4/5福岡ソフトバンク戦、?5/30阪神戦、?5/31阪神戦)の完売となる。同戦は昨季まで監督を務めた楽天の吉井理人新監督の初陣としても注目が集まっている。