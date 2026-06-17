けさ早く、岐阜県御嵩町のリサイクル工場で火事があり、現在も消火作業が続いています。【映像】火の手が上がる現場の様子警察によりますと午前5時ごろ、岐阜県御嵩町のリサイクル工場から「敷地内で黒煙が上がっている」と119番通報がありました。消防車やヘリコプターなどが出動し、現在も消火活動が続けられています。いまのところ、けが人や逃げ遅れた人は確認されていないということです。出火当時、工場は稼働して