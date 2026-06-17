若手お笑い芸人の登竜門「第47回ABCお笑いグランプリ」準決勝が16日、大阪市のABCホールで40組が参加して行われ、12組が7月26日に行われる決勝に進出した。ファイナリスト12組は、出番順にエグい速さ、金魚番長、ぎょねこ、三遊間（以上、決勝戦ファーストステージAグループ）、ゼロカラン、江戸川ジャンクジャンク、センチネル、ダウ90000（同Bグループ）、ソマオ・ミートボール、生姜猫、ヨネダ2000、豆鉄砲（同Cグループ）。第7